“मुंह में हड्डी दबाए बैठे हैं सेलिब्रिटीज”, नसीरुद्दीन शाह के बयान पर कंगना का पलटवार, झारखंड आंदोलन पर दिया बयान

Kangana Ranaut On Naseeruddin Shah: एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर अपने बेबाक और कड़े बयानों से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। इस बार भी यही हुआ उन्होंने दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कुछ समय पहले उन्हें सोशल मीडिया पर 'लोमड़ी' कहा था। उनके इस बयान ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। अब कंगना ने खुद सामने आकर यह खुलासा किया कि आखिर उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के लिए ऐसे तीखे शब्द क्यों कहे थे?