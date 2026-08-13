13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

“मुंह में हड्डी दबाए बैठे हैं सेलिब्रिटीज”, नसीरुद्दीन शाह के बयान पर कंगना का पलटवार, झारखंड आंदोलन पर दिया बयान

Kangana Ranaut Naseeruddin Shah: नसीरुद्दीन शाह के 'मुंह में हड्डी दबाए सेलिब्रिटीज' वाले बयान पर कंगना रनौत ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने इस दौरान झारखंड आंदोलन को लेकर चुप सितारों पर भी कड़ा बयान दिया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Aug 13, 2026

kangana ranaut dig naseeruddin shah controversial statement pakistani love

कंगनौ रनौत ने साधा नसीरुद्दीन शाह पर निशाना (Photo Source- Twitter- ANI)

Kangana Ranaut On Naseeruddin Shah: एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर अपने बेबाक और कड़े बयानों से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। इस बार भी यही हुआ उन्होंने दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कुछ समय पहले उन्हें सोशल मीडिया पर 'लोमड़ी' कहा था। उनके इस बयान ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। अब कंगना ने खुद सामने आकर यह खुलासा किया कि आखिर उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के लिए ऐसे तीखे शब्द क्यों कहे थे?

कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह के वीडियो पर क्या कहा?

कंगना रनौत ने ANI से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने बयान का बचाव किया। कंगना ने कहा कि नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह काफी अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते दिख रहे थे।

कंगना ने बताया, "मैंने उन्हें ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने एक बेहद ही गंदा वीडियो बनाया था, जिसमें वह धमकियां दे रहे थे। बताएं हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े-बड़े सम्मान मिलते हैं। हमें लोकतांत्रिक मर्यादा और संविधान का सम्मान करना चाहिए। क्या देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्द बोलना सही है?"

कब शुरू हुआ था विवाद?

दरअसल, नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन और अन्य सामाजिक मुद्दों पर बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर तंज कसते हुए कहा था कि "मुंह में हड्डी दबाए बैठे सेलिब्रिटीज तब तक नहीं भौंकेंगे जब तक उनकी हड्डी गिर नहीं जाती।" इसी बयान पर पलटवार करते हुए कंगना ने कहा कि जंतर-मंतर पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों को अब झारखंड के आंदोलन और वहां मुश्किल हालात का सामना कर रहे बच्चों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए।

बातचीत के दौरान कंगना ने बॉलीवुड के एक हिस्से पर पाकिस्तान के लिए जरूरत से ज्यादा सहानुभूति रखने का पुराना आरोप भी दोहराया। उन्होंने सवाल उठाया कि आजादी और बंटवारे के इतने सालों बाद भी कुछ लोगों का पाकिस्तान प्रेम खत्म क्यों नहीं हो रहा है।

कंगना ने कहा, "जब देखो, चाहे उनकी फिल्में हों, उनकी बातें हों या इंटरव्यू, ये पाकिस्तान की प्रेम कथा कब खत्म होगी? ये लोग हमेशा पाकिस्तान के प्यार में मरे रहते हैं। पहलगाम हमला हो या ऑपरेशन सिंदूर, आज हमारा देश, हमारी सेना और हमारे नागरिक एक अलग संघर्ष से गुजर रहे हैं। ऐसे माहौल में बॉलीवुड की यह पाकिस्तान लव स्टोरी आखिर कब खत्म होगी? इंडस्ट्री के लोगों को इसका जवाब देना ही होगा।"

कंगना रनौत के आने वाले प्रोजेक्ट्स

कंगना रनौत के काम की बात करें तो वह हाल ही में फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आई थीं। यह फिल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान एक अस्पताल के स्टाफ द्वारा मरीजों की जान बचाने की जांबाज कहानी पर आधारित थी। वहीं उनकी आने वाली फिल्मों में सुपरहिट फ्रेंचाइजी के सीक्वल 'क्वीन 2' और 'तनु वेड्स मनु 3' शामिल हैं, जिनका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

Atif Aslam On India Ban: ‘मुझे बैन करने के लिए शुक्रिया’ भारत में लगी रोक पर 10 साल बाद आतिफ असलम का बेबाक बयान

ये भी पढ़ें
Atif Aslam on India Ban after 10 years thanks government

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2026 11:00 am

Published on:

13 Aug 2026 10:57 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / “मुंह में हड्डी दबाए बैठे हैं सेलिब्रिटीज”, नसीरुद्दीन शाह के बयान पर कंगना का पलटवार, झारखंड आंदोलन पर दिया बयान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘सुशांत सिंह राजपूत की हुई हत्या’ बहन श्वेता ने फिर उठाए बंद कमरे को लेकर सवाल, बोलीं- उनके पास कोई सीक्रट था

shweta singh says Sushant Singh Rajput was disturbed before death
बॉलीवुड

‘जनरेशन गटर’ वाले विवादित बयान पर कंगना रनौत ने मारी पलटी, बोलीं- युवाओं को नहीं कहा

Kangana Ranaut clarification generation gutter statement
बॉलीवुड

श्रीदेवी की करोड़ों की संपत्ति पर छिड़ा था विवाद, कोर्ट ने बोनी कपूर के हक को बचाया, जानें पूरी कहानी

Sridevi 63rd Birth Anniversary
बॉलीवुड

‘मैं अमर हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता’, ‘मिर्जापुर’ में ‘मुन्ना भैया’ की वापसी पर Divyenndu Sharma बोले- ‘मुझे मारना एक गलती थी’

Mirzapur The Movie Munna Bhaiya
बॉलीवुड

भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को कंगना रनौत का जवाब, बताया- भगवद गीता में क्या है इसका अंजाम

Kangana Ranaut share girl disrespect god ram bhagavad gita result
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.