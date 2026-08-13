‘सुशांत सिंह राजपूत की हुई हत्या’ बहन श्वेता ने फिर उठाए बंद कमरे को लेकर सवाल, बोलीं- उनके पास कोई सीक्रट था

Shweta Singh On Sushant Singh Rajput Death: बॉलीवुड को कई शानदार फिल्में देने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई ये एक बड़ा और अनसुलझा सवाल बन चुका है। साल 2020 में एक्टर अपने मुंबई के अपोर्टमेंट में मृत पाए गए थे। उनके परिवार ने आरोप लगाते हुए इसे हत्या कहा था। अब लगभग 6 साल बाद उनकी बहन श्वेता सिंह ने फिर अपने भाई की मौत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने फिर दोहराया है कि बॉलीवुड एक्टर का मर्डर हुआ था। हाल ही में एक इंटरव्यू में, श्वेता ने कई दावे किए भी हैं और कई खुलासे भी किए हैं।