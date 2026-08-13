13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘सुशांत सिंह राजपूत की हुई हत्या’ बहन श्वेता ने फिर उठाए बंद कमरे को लेकर सवाल, बोलीं- उनके पास कोई सीक्रट था

Shweta Singh On Sushant Singh Rajput Death: सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर एक बार फिर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक्टर कहते थे कि वह मुझे नहीं छोड़ेंगे।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Aug 13, 2026

shweta singh says Sushant Singh Rajput was disturbed before death

श्वेता सिंह कीर्ति ने भाई सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर उठाए सवाल (Photo Source- @sudhirpal)

Shweta Singh On Sushant Singh Rajput Death: बॉलीवुड को कई शानदार फिल्में देने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई ये एक बड़ा और अनसुलझा सवाल बन चुका है। साल 2020 में एक्टर अपने मुंबई के अपोर्टमेंट में मृत पाए गए थे। उनके परिवार ने आरोप लगाते हुए इसे हत्या कहा था। अब लगभग 6 साल बाद उनकी बहन श्वेता सिंह ने फिर अपने भाई की मौत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने फिर दोहराया है कि बॉलीवुड एक्टर का मर्डर हुआ था। हाल ही में एक इंटरव्यू में, श्वेता ने कई दावे किए भी हैं और कई खुलासे भी किए हैं।

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता का बड़ा दावा

श्वेता सिंह कीर्ति ने 'सुपरटॉक्स बाय दमूविंगशिप' संग खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया, "छह साल हो गए हैं, हमें अभी भी नहीं पता कि असल में क्या हुआ था। पोस्टमॉर्टम की इतनी जल्दी क्या थी? वह कभी अपना कमरा बंद नहीं करता था। उसका कमरा अंदर से कैसे बंद था? कई सवालों के जवाब मिल गए हैं और कुछ के नहीं।" उन्होंने आगे कहा, "कुछ ठीक नहीं था। कुछ गलत जरूर था।"

श्वेता ने आगे दावा किया कि दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत परेशान थे, जो सुशांत की मैनेजर थीं और मुंबई में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने कहा, "दिशा सालियान की मौत के बाद, वह बहुत परेशान थे। वह कहते रहे कि वे उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता, शायद उनके पास कोई जानकारी थी जो वह बताने वाले थे। शायद कुछ ऐसा ही।" यह पूछे जाने पर कि क्या 'वे' से सुशांत का मतलब बॉलीवुड था, श्वेता ने कहा, "हमें यह नहीं पता।"

श्वेता सिंह CBI जांच को लेकर भी की बात

श्वेता ने आगे कहा कि उन्हें अब CBI से क्लोजर की जरूरत नहीं है और वह सुशांत की लेगेसी को सेलिब्रेट करने पर फोकस करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, "हमें अब CBI से क्लोजर की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि क्या हुआ था। वह जो भी कर रहे हैं, शायद कवर-अप कर रहे हैं, हम अपने दिल में जानते हैं कि क्या हुआ था। किसी तरह का कवर-अप था। अब हम क्या करें? जब हमें पता चल गया है कि कुछ फाउल प्ले हुआ था। क्या हमें इस घाव को खुला रखना चाहिए या हमें सुशांत को जीना चाहिए? हम कुछ नहीं जानते।"

2020 में हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत

बता दें, सुशांत सिंह राजपूत 14 जून, 2020 को अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। कुछ लोगों को शक था कि यह आत्महत्या का मामला है, जबकि दूसरों ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति तब से न्याय के लिए लड़ रही हैं। वहीं, सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती का नाम भी सामने आया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन बाद में सब साफ हो गया और रिया को क्लीन चिट मिल गई।

Atif Aslam On India Ban: ‘मुझे बैन करने के लिए शुक्रिया’ भारत में लगी रोक पर 10 साल बाद आतिफ असलम का बेबाक बयान

ये भी पढ़ें
Atif Aslam on India Ban after 10 years thanks government

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2026 09:25 am

Published on:

13 Aug 2026 09:24 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘सुशांत सिंह राजपूत की हुई हत्या’ बहन श्वेता ने फिर उठाए बंद कमरे को लेकर सवाल, बोलीं- उनके पास कोई सीक्रट था

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘जनरेशन गटर’ वाले विवादित बयान पर कंगना रनौत ने मारी पलटी, बोलीं- युवाओं को नहीं कहा

Kangana Ranaut clarification generation gutter statement
बॉलीवुड

श्रीदेवी की करोड़ों की संपत्ति पर छिड़ा था विवाद, कोर्ट ने बोनी कपूर के हक को बचाया, जानें पूरी कहानी

Sridevi 63rd Birth Anniversary
बॉलीवुड

‘मैं अमर हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता’, ‘मिर्जापुर’ में ‘मुन्ना भैया’ की वापसी पर Divyenndu Sharma बोले- ‘मुझे मारना एक गलती थी’

Mirzapur The Movie Munna Bhaiya
बॉलीवुड

भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को कंगना रनौत का जवाब, बताया- भगवद गीता में क्या है इसका अंजाम

Kangana Ranaut share girl disrespect god ram bhagavad gita result
बॉलीवुड

‘वो खतरे को सुनता है… मैं ही खतरा हूं!, रिलीज हुआ अक्षय कुमार और सैफ अली खान की ‘हैवान’ का टीजर

Haiwaan Movie Teaser Out
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.