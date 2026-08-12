‘मैं अमर हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता’, ‘मिर्जापुर’ में ‘मुन्ना भैया’ की वापसी पर Divyenndu Sharma बोले- ‘मुझे मारना एक गलती थी’

'मिर्जापुर' की लोकप्रियता और एक सपने को हकीकत में बदलने का क्रेडिट दर्शकों को देते हुए प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने कहा, "इस शो के दर्शकों के प्यार की वजह से ही ये सपना पूरा हो पाया है। उन्होंने शो को तब से सपोर्ट किया है जब इसका पहला सीजन रिलीज हुआ था। प्राइम वीडियो ने इसे पूरी दुनिया में पहुंचाया। लोग अलग-अलग फिल्मों और सीक्वल के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं, लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि 'मिर्जापुर' कब आ रही है। वे हमेशा इसके बारे में पूछते हैं। जब से फिल्म की घोषणा हुई है, लोग पूछ रहे हैं कि यह कब रिलीज होगी। तो, यह फैंस ही हैं जिन्होंने इसकी मांग की है। हम बहुत खुश और आभारी हैं कि हमने इसे ओरिजिनल कास्ट और शानदार नई कास्ट के साथ मिलकर बनाया है।"