PM मोदी के समर्थन में बोलना एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर को पड़ा भारी? सोशल मीडिया पर अनफॉलो के बाद भी फैंस से बोलीं- ‘मैं अपने बयान पर कायम हूं’

वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि ईशा कोप्पिकर ने प्रोटेस्टर्स के रुख का विरोध करते हुए कहा कि वो 'एंटी-नेशनल्स' के साथ खड़ी नहीं हो सकतीं। पोस्ट में ये भी दावा किया गया है कि एक्ट्रेस अपने बयान पर कायम हैं और इसके लिए उन्हें बॉलीवुड में काम मिलने को लेकर किसी संभावित नुकसान की भी परवाह नहीं है। पोस्ट के अनुसार, ईशा ने दूसरे स्टार्स की तरह इस मामले में डिप्लोमैटिक रुख अपनाने के बजाय अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहने का फैसला किया है।