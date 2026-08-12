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PM मोदी के समर्थन में बोलना एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर को पड़ा भारी? सोशल मीडिया पर अनफॉलो के बाद भी फैंस से बोलीं- ‘मैं अपने बयान पर कायम हूं’

Isha Koppikar Statement: ईशा कोप्पिकर के नाम से वायरल एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बयान का दावा किया गया है। जानें क्या है पूरा मामला और यूजर्स ने कैसी प्रतिक्रिया दी।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Aug 12, 2026

Isha Koppikar Narendra Modi statement

PM मोदी के समर्थन में एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर का बयान (सोर्स: instagram-india.decolonised)

Isha Koppikar social media: बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर सोशल मीडिया पर अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि ईशा ने उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। पोस्ट के मुताबिक, इस रुख के बाद एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और कुछ यूजर्स ने उन्हें अनफॉलो भी किया।

हालांकि, वायरल पोस्ट में ईशा के बयान को लेकर जो दावे किए गए हैं, उनके स्वतंत्र सत्यापन की जानकारी सामने नहीं है। इसलिए इन दावों को सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से ही देखा जाना चाहिए।

ईशा के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस

वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि ईशा कोप्पिकर ने प्रोटेस्टर्स के रुख का विरोध करते हुए कहा कि वो 'एंटी-नेशनल्स' के साथ खड़ी नहीं हो सकतीं। पोस्ट में ये भी दावा किया गया है कि एक्ट्रेस अपने बयान पर कायम हैं और इसके लिए उन्हें बॉलीवुड में काम मिलने को लेकर किसी संभावित नुकसान की भी परवाह नहीं है। पोस्ट के अनुसार, ईशा ने दूसरे स्टार्स की तरह इस मामले में डिप्लोमैटिक रुख अपनाने के बजाय अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहने का फैसला किया है।

यूजर्स ने किया सपोर्ट, कुछ ने साधा निशाना

ईशा कोप्पिकर के इस कमेंट पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक यूजर ने उन्हें 'असली बिंदास लड़की' बताते हुए समर्थन किया। एक यूजर ने लिखा कि वो आमतौर पर किसी सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करता, लेकिन ईशा के देश के समर्थन में बोलने के कारण उन्हें फॉलो करेगा। तो वहीं कुछ यूजर्स ने एक्ट्रेस की आलोचना भी की।

एक कमेंट में तंज कसते हुए कहा गया कि सेलिब्रिटी को परीक्षा के पेपर लीक और देश की शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों की परवाह नहीं है। इस तरह सोशल मीडिया पर ईशा के बयान को लेकर समर्थन और विरोध, दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद

ईशा कोप्पिकर पहले भी अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय को लेकर चर्चा में रही हैं। इस बार भी वायरल पोस्ट में उनके नाम से जुड़ा दावा सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सामने आ रहे कमेंट्स और दावों को उनके मूल स्रोत और पूरे संदर्भ के साथ देखना जरूरी है।

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Updated on:

12 Aug 2026 02:39 pm

Published on:

12 Aug 2026 02:35 pm

Hindi News / Entertainment / PM मोदी के समर्थन में बोलना एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर को पड़ा भारी? सोशल मीडिया पर अनफॉलो के बाद भी फैंस से बोलीं- ‘मैं अपने बयान पर कायम हूं’

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