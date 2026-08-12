झारखंड छात्र आंदोलन पर Purav Jha की मुश्किलें बढ़ीं? दिल्ली प्रोटेस्ट से तुलना कर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर पूरव झा को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक यूजर ने उन्हें टैग करते हुए लिखा, 'ये देखो पूरव झा कैसे बचा रहा है।' एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि अगर खुद के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारनी हो तो अब ये भी देखना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी यूजर ने लिखा, 'बेचारे को गुस्से में माना है।' एक अन्य कमेंट में पूरव झा को दिल्ली और झारखंड के मुद्दों पर एक जैसा रुख अपनाने की बात कहते हुए लिखा, 'तू देश बदल नहीं सकता, तेरे से हो भी नहीं पाएगा देश बदल, लेकिन दिल्ली में बोला तो झारखंड पर भी बोल।’सोशल मीडिया पर चल रही ये बहस फिलहाल पूरव झा के पुराने रिएक्शन और झारखंड के मौजूदा छात्र आंदोलन की तुलना के इर्द-गिर्द केंद्रित है।