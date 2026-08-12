पहले गाल पर, फिर होंठों पर, फीमेल फैन के Kiss का वीडियो वायरल होने पर निकिता रावल ने अब तोड़ी चुप्पी

वीडियो वायरल होने के बाद निकिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फैंस के कई मैसेज के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें फैंस के सपोर्ट का जवाब देते हुए निकिता ने लिखा, 'आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सच में इसकी तारीफ करती हूं और आप जानते हैं कि मैं सही हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और मैं हमेशा सच के साथ खड़ी रहूंगी।"