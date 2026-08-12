खाने-शराब में मिलावट को लेकर फूटा ‘धुरंधर’ फेम राकेश बेदी का गुस्सा, बोले- अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो

राकेश बेदी का फूटा गुस्सा ( फोटो सोर्स- IMDb)
Rakesh Bedi On Food Adultering: बॉलीवुड और टीवी के दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी ने खाने-पीने की चीजों में कथित मिलावट के मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जो कथित तौर पर आर्थिक फायदे के लिए खाने-पीने की चीजों और शराब की गुणवत्ता से समझौता करते हैं। राकेश बेदी का कहना है कि ऐसी लापरवाही सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है और इसे बेहद गंभीर अपराध माना जाना चाहिए।
राकेश बेदी ने अपने वीडियो में मिलावट के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति केवल ज्यादा पैसा कमाने के लिए खाने या पीने की चीजों में जानबूझकर मिलावट करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभिनेता के मुताबिक, मिलावटी सामान का इस्तेमाल करने वाले लोगों को पहले से यह पता नहीं होता कि उसमें किस तरह की चीज मिलाई गई है। ऐसे में एक व्यक्ति की गलत कमाई का असर बड़ी संख्या में लोगों की सेहत पर पड़ सकता है।
उन्होंने इसी वजह से मांग की कि जानबूझकर खाद्य पदार्थों, ड्रिंक्स और शराब में मिलावट करने वालों के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए जाने चाहिए। उनका तर्क है कि जब किसी को यह मालूम है कि मिलावट से लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है और फिर भी वह ऐसा करता है, तो मामला सामान्य लापरवाही से कहीं ज्यादा गंभीर है।
राकेश बेदी ने मिलावट के पीछे आर्थिक लालच को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए किसी उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभिनेता समय-समय पर सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। इस बार उन्होंने मिलावट के खिलाफ आवाज उठाते हुए लोगों की सुरक्षा और सख्त कानून की जरूरत पर जोर दिया है।
हालांकि, उनके बयान में किसी विशेष कंपनी, ब्रांड या व्यक्ति पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया है। उनका निशाना मिलावटखोरी की उस प्रवृत्ति पर है, जिसमें मुनाफे के लिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है।
राकेश बेदी का करियर चार दशक से भी ज्यादा लंबा रहा है। उन्होंने फिल्मों के साथ-साथ टेलीविजन पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। हाल के समय में फिल्म ‘धुरंधर’ में शकील के किरदार के जरिए उन्होंने एक बार फिर दर्शकों का ध्यान खींचा।
राकेश बेदी ने अपने लंबे करियर में कई लोकप्रिय फिल्मों में काम किया है। इनमें ‘चश्मे बद्दूर’, ‘मेरा दामाद’, ‘कुली नंबर 1’, ‘गदर 2’ और ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ जैसी फिल्में शामिल हैं।
फिल्मों के अलावा राकेश बेदी छोटे पर्दे के भी चर्चित कलाकार रहे हैं। ‘श्रीमान श्रीमती’, ‘यस बॉस’, ‘भाबी जी घर पर हैं!’ और ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया।
अब मिलावटखोरी के खिलाफ उनका यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। राकेश बेदी ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सिर्फ जुर्माना तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि अपराध की गंभीरता के मुताबिक कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।
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