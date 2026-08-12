खाने-शराब में मिलावट को लेकर फूटा ‘धुरंधर’ फेम राकेश बेदी का गुस्सा, बोले- अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो

Rakesh Bedi On Food Adultering: बॉलीवुड और टीवी के दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी ने खाने-पीने की चीजों में कथित मिलावट के मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जो कथित तौर पर आर्थिक फायदे के लिए खाने-पीने की चीजों और शराब की गुणवत्ता से समझौता करते हैं। राकेश बेदी का कहना है कि ऐसी लापरवाही सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है और इसे बेहद गंभीर अपराध माना जाना चाहिए।