25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलते ही जयपुर में छात्रों ने जताई खुशी, फैसले पर कही यह बात

Jaipur Students Celebration: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर के बाद जयपुर में छात्रों ने डांस कर जश्न मनाया। छात्रों ने इसे अपनी एकजुटता और संघर्ष की जीत बताया, जानें क्या कहा...
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Jul 25, 2026

Students reaction on Dharmendra Pradhan Resignation

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर छात्रों ने किया डांस (Photo-Patrika)

Dharmendra Pradhan Resignation: देशभर के कई राज्यों में नीट यूजी 2026 पेपर लीक के विरोध में चल रहे आंदोलनों के बीच शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि प्रदर्शन की शुरुआत दिल्ली से हुई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ दिल्ली में जंतर-मंतर पर 20 जून से प्रदर्शन चल रहा था। सोनम वांगचुक भी 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे थे। जैसे ही उनके इस्तीफे की खबर सामने आई, जयपुर में छात्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। कई छात्र खुशी में डांस करते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं, छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी दी।

डांस करके जाहिर की खुशी

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आते ही जयपुर में छात्रों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। कुछ छात्र खुशी में एक-दूसरे के साथ डांस करते दिखाई दिए।

छात्रों की प्रतिक्रिया

देश के Genz ने दिखा दिया कि अगर अपने हक की बात हो तो वह सोती हुई सरकार की नींद उड़ा सकता है और Genz आंदोलन किसी दिन इतिहास की किताबों में जरूर पढ़ाया जायेगा

- गौरव कुमार, वैशाली नगर

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिखाता है कि युवा यदि लगातार किसी सही मुद्दे पर डटे रहें, तो सरकार को मानना ही पड़ता है। यदि सरकार शुरुआत में ही युवाओं से जाकर बात कर लेती, तो शायद उन्हें इस्तीफा न देना पड़ता। फिलहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा और निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं आयोजित होंगी।

- मुस्कान यादव, मालवीय नगर

इस इस्तीफे से सिस्टम बदलने वाला नहीं है, लेकिन यह बदलाव की ओर एक प्रमुख कदम जरूर है। यह सिस्टम की जवाबदेही की शुरुआत है। आज भले ही यह कोई बड़ी बात न लगे लेकिन देश के युवाओं के भविष्य के लिए यह किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है।

- काव्या वर्मा, बजाज नगर

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी था, और 25 जुलाई को यह मिला भी… लेकिन सच कहूं तो यह पहले ही हो जाना चाहिए था। समस्या यह है कि किसी भी सरकार को राजनीतिक समीकरण बैठाने में समय लग जाता है, और इसी देरी की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। जरा सोचो किसी भी परीक्षा में एक न्यूनतम मापदंड तय होता है। अगर कोई विद्यार्थी उस मापदंड को पार नहीं करता, तो वह पास नहीं माना जाता, चाहे उसकी मंशा या मेहनत कुछ भी रही हो। यही सिद्धांत हर उस व्यक्ति पर भी लागू होना चाहिए जो किसी सत्ता या जिम्मेदारी के पद पर बैठा है। अगर कोई बार-बार अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल हो रहा है, तो सवाल उठना लाजमी है… वह उस कुर्सी पर बना क्यों रहे?

- मनस्वी गोयल, झोटवाड़ा

शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देकर बहुत सही किया लेकिन बात सिर्फ उनके इस्तीफे की नहीं थी। मेन मुद्दा तो ये है कि एग्जाम सिस्टम इम्प्रूव हो, बिना किसी भेदभाव के फेयर जांच हो और स्टूडेंट्स का फ्यूचर सेफ रहे। जब तक ये मांगें नहीं मानी जातीं, हम यही मानेंगे कि ये इस्तीफा महज एक फॉर्मेलिटी है। यह कदम स्टूडेंट्स नहीं कॉकरोचेज को उनके अधिकार,आंदोलन और लक्ष्य से भटकाने की एक नाकाम कोशिश है।

- नीरज शर्मा, वैशाली नगर

Gen-Z के पोस्टरों में दिखा गुस्सा, बारिश के बीच भी गूंजे नारे, जयपुर के पत्रिका गेट पर प्रदर्शन जारी, देखें तस्वीरें

ये भी पढ़ें
Jaipur Student Protest Photos
#Meghalaya Murder Mysteryमें अब तक
Students reaction on Dharmendra Pradhan Resignation

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलते ही जयपुर में छात्रों ने जताई खुशी, फैसले पर कही यह बात

Sonam Raghuvanshi

राजा रघुवंशी मर्डर केसः सोनम रघुवंशी फिर जेल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए दो विकल्प

raja raghuwanshi case

‘सोनम की जमानत ने सिया गोयल का हौसला बढ़ाया’, राजा रघुवंशी के भाई का बड़ा दावा

Meghalaya Police Investigation

सोनम रघुवंशी के खिलाफ क्या है वो ‘पुख्ता सबूत’? मेघालय की DGP के बयान से बढ़ा सस्पेंस

Despite multi crore budgets and grand

घोषणाओं की चमक में गुम हुआ मिनी ब्राजील, कागजों पर संवरा विचारपुर

Sonam Raghuvanshi news Raja Raghuvanshi murder case

‘सोनम झूठी है उसके सपोर्ट में…’ राजा रघुवंशी के भाई ने बताया सोनम के मददगारों के नाम

3 youths arrested from mp for plotting major terrorist attack in Delhi

दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश, MP से 3 युवक गिरफ्तार, ISI से मिला कनेक्शन

अलवर में अचानक आए अंधड़ ने मचाई तबाही, पेड़ और बिजली के पोल गिरे …. देखे वीडियो….

गैस रिसाव से कमरे में धधकी आग, परिवार के सात लोग झुलसे…. … देखें फोटो गैलेरी ….

सीसीटीवी में कार से बेग निकालता दिखा अज्ञात युवक।

कार से सोना-चांदी, नकदी लेकर भागे चोर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP Protest

जयपुर

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट

politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Jul 2026 05:02 pm

Published on:

25 Jul 2026 04:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलते ही जयपुर में छात्रों ने जताई खुशी, फैसले पर कही यह बात

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CJP Protest

Rajasthan Politics : ‘इस्तीफा देने के बजाय लिया जाना चाहिए था’, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोले गहलोत-डोटासरा-जूली?

Rajasthan Congress leaders Statements On Dharmendra Pradhan Resignation Controversy
जयपुर

जनता की स्मृतियों में जिंदा हैं जिम कॉर्बेट

jim corbett
ओपिनियन

गर्भावस्था के दौरान देखभाल में कमी से बढ़ता जोखिम

pregnancy
ओपिनियन

Hanuman Beniwal : राजस्थान सांसद ने संसद में उठाया देश की ‘हेल्थ रिसर्च बजट’ का सवाल, चौंका गया केंद्र सरकार से मिला जवाब!

RLP MP Hanuman Beniwal Lok Sabha Health Research Budget Issue
जयपुर

संपादकीय: पौष्टिकता का सवाल और नीतिगत प्राथमिकता क्रम

healthy food
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.