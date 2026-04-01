कार से सोना-चांदी, नकदी लेकर भागे चोर



पुलिस का कहना है कि सराफा कारोबारी प्रार्थी अंशुल महाजन (24) निवासी बरघाट ने अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया है। जिसके मुताबिक बस स्टैण्ड बरघाट क्षेत्र स्थित ज्वेलरी शॉप को शनिवार रात 8.30 बजे बंद करते हुए उसने दुकान में रखे सोने-चांदी के जेवरात दो बेग में भरकर कार में रखा था। वह दुकान में ताला लगाने गए थे, इसी दौरान अज्ञात चोर ने कार का गेट खोलकर दोनों बेग उठा ले गया। जब अंशुल कार तक पहुंचे, तो देखा गेट खुला है और उसमें रखे दोनों बेग गायब हैं। तुरंत उन्होंने शोर मचाकर चोरी के बारे में लोगों को बताया।