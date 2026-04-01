6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

कार से सोना-चांदी, नकदी लेकर भागे चोर

सिवनी. बरघाट नगर में थाना के नजदीक बस स्टैण्ड क्षेत्र के ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ी कार से चोर लाखों का सोना-चांदी जेवरात और नकदी लेकर भाग गए। घटना के 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी पुलिस चोरों को पकडऩा तो दूर सुराग तक नहीं लगा पाई है। चर्चा है कि आभूषण व्यापारी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Sunil Vandewar

Apr 06, 2026

सीसीटीवी में कार से बेग निकालता दिखा अज्ञात युवक।

सीसीटीवी में कार से बेग निकालता दिखा अज्ञात युवक।

सिवनी. बरघाट नगर में थाना के नजदीक बस स्टैण्ड क्षेत्र के ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ी कार से चोर लाखों का सोना-चांदी जेवरात और नकदी लेकर भाग गए। घटना के 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी पुलिस चोरों को पकडऩा तो दूर सुराग तक नहीं लगा पाई है। चर्चा है कि आभूषण व्यापारी का 20 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात और नकदी की चोरी हुई है। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।


पुलिस का कहना है कि सराफा कारोबारी प्रार्थी अंशुल महाजन (24) निवासी बरघाट ने अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया है। जिसके मुताबिक बस स्टैण्ड बरघाट क्षेत्र स्थित ज्वेलरी शॉप को शनिवार रात 8.30 बजे बंद करते हुए उसने दुकान में रखे सोने-चांदी के जेवरात दो बेग में भरकर कार में रखा था। वह दुकान में ताला लगाने गए थे, इसी दौरान अज्ञात चोर ने कार का गेट खोलकर दोनों बेग उठा ले गया। जब अंशुल कार तक पहुंचे, तो देखा गेट खुला है और उसमें रखे दोनों बेग गायब हैं। तुरंत उन्होंने शोर मचाकर चोरी के बारे में लोगों को बताया।


आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को देखने पर पता चला, कि दो युवक आसपास ही घूम रहे थे, जिसमें से एक युवक जो सफेद शर्ट पहने हुए था, उसने कार का गेट खोला और फिल्मी स्टाइल में बेग लेकर तेजी से चला गया। उसने आगे बढकऱ एक युवक जो बाइक पर सवार था, उस पर बैठकर आगे चला गया। सीसीटीवी की फुटेज में अज्ञात चोर को बालाघाट मार्ग की ओर जाते देखा गया है।


पुलिस ने मंगवाए जेवरात के कागजात
सराफा कारोबारी के बेग में 25 किलो चांदी व 30 तोला सोना के जेवरात व दो लाख रुपए नकदी होने की चर्चा है, लेकिन बरघाट पुलिस ने फिलहाल मामला सोना-चांदी और नकदी की चोरी का कायम करते हुए कारोबारी अंशुल महाजन से चोरी हुए माल के कागजात मंगवाए हैं। जितने माल की चोरी के दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध कराएगा, उतनी रकम की चोरी होना तय माना जाएगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है, लेकिन दूसरे दिन देर शाम तक पुलिस कोई अहम सुराग नहीं जुटा पाई है।


घंसौर की वारदात का भी नहीं हुआ खुलासा
जिले में सराफा कारोबारियों और आमजनों को झांसा देकर लूट, चोरी, ठगी की वारदात कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जिले के अलग-अलग हिस्सों से वारदात सामने आती रही हैं। घंसौर क्षेत्र में बीते महीने में दो महिलाओं ने सराफा कारोबारी से सोने के जेवरात चोरी कर ले गई थीं। उस मामले में पुलिस ने कटनी तक उनको तलाश आई, लेकिन आरोपी महिलाएं गिरफ्तार नहीं हो पाईं।

#BGT2025में अब तक
सीसीटीवी में कार से बेग निकालता दिखा अज्ञात युवक।

कार से सोना-चांदी, नकदी लेकर भागे चोर

देवी प्रतिमा।

चैत्र नवरात्र पर ज्वाला देवी दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब

20 मार्च से बारिश का अलर्ट, फोटो सोर्स- पत्रिका

19 मार्च को सक्रिय होगा एक और पश्चिमी विक्षोभ; प्रदेश के तराई क्षेत्रों में होगी झमाझम बारिश

Weather Update: पहले चढ़ेगा पारा, फिर बरसेंगे बादल… बांदा के मौसम को लेकर नया पूर्वानुमान

Kanpur में हैवानियत की हद: युवक ने ईंट से पीट-पीटकर डॉग को मार डाला, देखकर दहल गए लोग

Kanpur News: 14 किमी का चक्कर खत्म! ट्रांसगंगा सिटी से सीधे जुड़ेगा कानपुर, दूरी होगी सिर्फ 4 किमी

Kanpur News: अफवाहों का बाजार गर्म, डीएम ने किया साफ,जिले में भरपूर एलपीजी

Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju(Photo-ANI)

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, जमकर हुआ हंगामा

Kanpur News: कागजों में कारोबार,असल में फर्जी खेल,2 करोड़ की जीएसटी चोरी उजागर

Kanpur News:जानिए कब से बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज धूप के साथ बढ़ेगी गर्मी

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

#AmitShahRoadShow

#bollywoodnews

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 06:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / कार से सोना-चांदी, नकदी लेकर भागे चोर

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्कूलों में कमीशनखोरी का ‘सिलेबस’, बढ़े खर्च से पालक बेहाल

There is going to be a big change in the time-table of schools in Uttarakhand
सिवनी

एमपी के इस जिले में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश ने मचाई तबाही, बिजली गिरने से 2 की मौत

Seoni Weather News
सिवनी

खेत के गड्ढे में डूबकर एक ही परिवार के दो मासूमों की मौत, गांव में मातम

Seoni News
सिवनी

- 225 मनोकामना ज्योति कलश स्थापित

देवी प्रतिमा।
सिवनी

जिले 200 एकड़ क्षेत्र में किसानों ने बोई राजमा फसल, बढ़ रहा रकबा

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.