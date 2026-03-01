चैत्र नवरात्र पर ज्वाला देवी दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब



इन ज्योति कलशों की विशेषता यह है कि इन्हें देश के विभिन्न राज्यों और शहरों के श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया गया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, सिकंदराबाद तेलंगाना, पंजाब, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, हिसार हरियाणा, मुंबई महाराष्ट्र, नागपुर, पुणे, भोपाल, नई दिल्ली, उज्जैन, इंदौर, सागर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट सहित अन्य स्थान शामिल हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, नवचंडी पाठए, हवन एवं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर आचार्य अजय शास्त्री द्वारा नवचंडी पाठ संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं।