जल्द बनाए जाएंगे नवीन स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र, समय पर पुस्तकों का होगा वितरण

सिवनी. मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में सर्वप्रथम स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे की सतत मॉनिटरिंग कर ड्रॉपआउट को शून्य करने का प्रयास किया जाए। साथ ही सभी विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य-पुस्तकों के वितरण के निर्देश भी दिए गए। 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज करने एवं पोषण ट्रैकर ऐप में उनकी प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए कहा। नवीन स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा इन्हें सुविधाजनक और आबादी के समीप स्थानों पर स्थापित करने के साथ ही स्कूलों की निकटता को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। एफएलएन सर्वे की समीक्षा करते हुए निरंतर मॉनिटरिंग के लिए कहा। स्कूलों में बालिका शौचालय, पेयजल एवं स्वच्छता की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकतम असाक्षरों को जोडऩे के निर्देश दिए गए। बैठक में वृंदावन ग्राम योजना एवं विजन डॉक्यूमेंट की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की जानकारी दी गई। साथ ही आगामी ग्रीष्मकाल के दौरान सुगम पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। जल गंगा अभियान, पीएम जनमन योजना तथा धरती आबा आवास योजना की समीक्षा करते हुए इनकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण वितरण की प्रगति पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने नवीन पंचायत, जनपद एवं जिला पंचायत भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक दावों की समीक्षा कर वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र निराकरण के लिए कहा। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अनमोल पोर्टल में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन एवं हाई-रिस्क मामलों की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।