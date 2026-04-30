रेलवे स्टेशन में लिफ्ट सुविधा का इंतजार, बुजुर्ग, दिव्यांगों की फूल रही सांस



सिवनी. रेलवे स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए बुजुर्ग एवं दिव्यांग यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लिफ्ट की सुविधा न होने से यात्री या तो लंबी दूरी तय करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं या फिर उन्हें 50 से अधिक सीढिय़ों को चढकऱ पहुंचना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति दो वर्ष से अधिक समय से है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट का निर्माण तो कराया जा रहा है, लेकिन लगभग डेढ़ साल बाद भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए सिवनी रेलवे स्टेशन में बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को लिफ्ट सुविधा न होने से उन्हें दिक्कत हो रही है। सीढ़ी चढऩे से बुजुर्गों की सांस फूलने लगती है। गोपालगंज निवासी 70 वर्षीय सोहनलाल ने बताया कि वे अक्सर केवलारी जाते हैं। शाम की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर-दो पर आती है। प्लेटफॉर्म के आगे वाले हिस्से में अंधेरा रहता है। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर एक से लगभग आधा किमी आगे दी गई सुविधा का उपयोग नहीं कर पाते। सीढ़ी चढकऱ ही प्लेटफॉर्म नंबर-दो पर जाना पड़ता है। ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। अगर लिफ्ट सुविधा होती तो समस्या नहीं आती। यात्रियों का कहना है कि रेलवे को बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। जरुरतमंदों के लिए काफी परेशानी होती है। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई और विकल्प भी रखना चाहिए।