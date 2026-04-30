वन विभाग जांच टीम ने बाघ का नाखून किया बरामद, एक गिरफ्तार

सिवनी. दक्षिण सिवनी सामान्य वनमण्डल अंतर्गत सिवनी के ग्राम चारगांव में रविवार को कुएं में मिले बाघ के शव मामले में टीम जांच में जुटी हुई है। हालांकि टीम एक आरोपी चारगांव निवासी शब्दार खान को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। बताया जाता है कि आरोपी के पास से बाघ के नाखून भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं इस मामले में हिरासत में लिए गए दो अन्य को टीम ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। बताया जाता है कि इस मामले में अभी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि सोमवार को नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी के प्रोटोकॉल(एनटीसीए) के अनुसार के अनुसार बाघ के शव का पोस्टमार्टम किया गया था, जिसमें विद्युत करंट से शिकार होने की पुष्टि हुई थी। वहीं बाघ के पीछे वाले पैर के नाखुन भी गायब मिले थे। शरीर पर कुल्हाड़ी के चोट के निशान पाए गए थे। ऐसे में अंदेशा है कि शिकारियों ने पहले करंट से बाघ को मारा और फिर कुल्हाड़ी से उसके अंग काट दिए। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिशा-निर्देश के अनुसार बाघ का अंतिम संस्कार किया गया।