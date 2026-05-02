तेज हवाओं से नरवाई में लगी आग भडक़ी, शिक्षक दंपति झूलसे, पत्नी की हुई मौत

सिवनी. छपारा में नरवाई में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तक घर एवं सामान जल रहे थे, लेकिन अब जनहानी की भी घटना होने लगी है। गुरुवार शाम नरवाई में लगी आग की वजह से एक दंपति बुरी तरह झूलस गए। नागपुर में इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। वहीं पति की हालत स्थिर बताई जा रही है। नागपुर में इलाज चल रहा है। दंपति के साथ उनके दो बच्चे भी थे। जिन्हें लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बचा लिया। जानकारी के अनुसार ग्राम बर्रा निवासी जयश्री नागले(38) छपारा स्थित सांदीपनि विद्यालय में अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य कर रही थी। वहीं पति यतेन्द्र नागले भी विद्यालय में अतिथि शिक्षक हैं। दंपति गुरुवार शाम देवरी माल क्षेत्र में अपने दोनों बच्चों के साथ दोपहिया वाहन से शादी समारोह में जा रहे थे। बताया जाता है कि रास्ते में खेत में किसी ने नरवाई में आग लगा दी थी। इसी दौरान तेज हवाएं चलने लगी। नरवाई की आग सडक़ किनारे तक पहुंच गई। तेज आंधी से दंपति की दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर खेत में गिर गई। आग की चपेट में पत्नी जयश्री नागले आ गई। पति यतेन्द्र नागले ने पत्नी को बचाने की कोशिश की, जिससे वह भी बुरी तरह झुलस गए। आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और किसी तरह से दोनों बच्चों को बचा लिया। हादसे में दंपति बुरी तरह झुलस गए। उन्हें जिला चिकित्सालय सिवनी रेफर किया गया। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए नागपुर रेफर कर दिया गया। नागपुर में इलाज के दौरान शुक्रवार को जयश्री नागले की मौत हो गई। वहीं यतेन्द्र नागले की हालत स्थिर बनी हुई है।