19 मार्च को सक्रिय होगा एक और पश्चिमी विक्षोभ; प्रदेश के तराई क्षेत्रों में होगी झमाझम बारिश

western disturbance active on 19 March मौसम विभाग के अनुसार ताबड़तोड़ कई पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सबसे अधिक पड़ रहा है। आगामी 19 मार्च को आने वाला पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर आफत की बारिश करेगा, जिसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इधर पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का बांदा जिला सबसे गर्म रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि हमीरपुर का न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री से ऊपर है। फिलहाल बांदा और उसके आसपास के क्षेत्र में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम गर्म बना रहेगा। 20 मार्च से मौसम में परिवर्तन आएगा।