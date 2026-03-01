Kanpur News: अफवाहों का बाजार गर्म, डीएम ने किया साफ,जिले में भरपूर एलपीजी

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि कानपुर जिले में कुल 319 पेट्रोल पंप संचालित हैं। इन सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और कहीं भी ईंधन की कमी की स्थिति नहीं है।इसके अलावा जिले में लगभग 11 हजार कमर्शियल गैस कनेक्शन भी हैं। गैस कंपनियों ने बताया कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। आपूर्ति व्यवस्था और बेहतर होने के बाद अन्य कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी नियमित रूप से सिलेंडर दिए जाएंगे।जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नागरिकों से अपील की कि गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है।