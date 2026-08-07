भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर जो कि आईआईटी कानपुर अथवा आईआईटीके के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना सन् 1959 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुई। आईआईटी कानपुर मुख्य रूप से विज्ञान एवं अभियान्त्रिकी में शोध तथा स्नातक शिक्षा पर केंद्रित एक प्रमुख भारतीय तकनीकी संस्थान बनकर उभरा है। इतिहास संस्थान की स्थापना 1959 में कानपुर, भारत और अमेरिका कार्यकर्म के तत्वाधान में अमेरिका के 9 विश्वविद्यालयों के सहयोग से हुई। सन् 1963 में संस्थान का स्थानांतरण वर्तमान स्थान पर हुआ। संगणक विज्ञान में शिक्षा प्रदान करने वाला यह पूरे भारत वर्ष में सर्वप्रथम संस्थान था।

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