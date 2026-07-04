पति की हत्या करने वाली रूबी बोली- ‘बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता था पति, इसलिए मार डाला’

आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की रहने वाली रूबी ने पूछताछ में बताया कि सुरेंद्र शराब का आदी था। वह आए दिन घर में विवाद करता था और परिवार के साथ मारपीट करता था। रूबी के मुताबिक, पति के व्यवहार से वह लंबे समय से परेशान थी। उसने पुलिस को बताया कि सुरेंद्र न केवल उसके साथ हिंसा करता था, बल्कि नशे की हालत में बेटियों के साथ भी गलत व्यवहार करता था। इसी वजह से उसने यह कदम उठाया।