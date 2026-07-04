काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान की राइफल से चली गोली, 3 लोग हुए घायल

Firing near Kashi Vishwanath Temple : वाराणसी में अति संवेदनशील क्षेत्र माने जाने वाले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप पीएसी के एक जवान की राइफल से गोली चलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीएसी के जवान की राइफल से गोली चली, जिसके बाद सड़क से टकराने के बाद गिट्टी निकलने से तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए कबीर चौराहा स्थित मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली चलने की घटना के बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं, पीएसी के जवान को चौक थाने ले जाया गया है और मामले की जांच की जा रही है।