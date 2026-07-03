सावन में ‘बम-बम’ होगा रुद्राक्ष का कारोबार, 3 करोड़ की खेप पहुंची काशी, 30 करोड़ के कारोबार की संभावना

बताया जा रहा है कि इस साल सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर समेत सभी प्रमुख शिवालयों में भगवान शिव को रुद्राक्ष अर्पित किए जाएंगे। मंदिरों में रुद्राक्ष श्रृंगार भी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, मंदिरों में रुद्राक्ष से श्रृंगार करने वाले भक्त और सेवादार बाबा विश्वनाथ और अष्ट भैरव के सिंगर के लिए सवा लाख से 11 लाख रुद्राक्ष की मालाओं को अर्पित करने की बुकिंग पहले ही कर चुके हैं। काल भैरव मंदिर के महंत ने बताया कि सावन के सोमवार पर इन रुद्राक्ष से पूरे मंदिर और गर्भगृह को सजाया जाएगा।