पुरी से आ रही 500 पताकाएं, 108 डमरू दलों के साथ निकलेगी डोली यात्रा,काशी में 224 साल पुराना है रथ यात्रा का इतिहास

बता दे कि इससे पहले अस्सी स्थित जगन्नाथ मंदिर में बुधवार को लगातार दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ का पारंपरिक काढ़े का प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमर पड़ा। मंदिर के पुजारी राधे श्याम पांडे ने बताया कि लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता और काली मिर्च सहित विभिन्न जड़ी बूटियां और मसाले से विशेष रूप से तैयार किए गए काढ़े का भोग सबसे पहले भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को लगाया गया। इसके बाद शाम 4:30 बजे से भक्तों में वितरण का सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन में लगभग 500 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया है। मानता है कि इस काढ़े को पीने से भगवान स्वस्थ होते हैं और इसके बाद भक्तों को दर्शन देते हैं।