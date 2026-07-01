₹2 लाख की बीमा किस्त, मनी बैक का झांसा देकर जमा कराए ₹12.5 लाख, वाराणसी पुलिस ने दिल्ली के 5 साइबर ठग पकड़े

एसीपी साइबर क्राइम विदुष सक्सेना ने बताया है कि पीड़ित ने रिलायंस निपो लाइफ इंश्योरेंस में अपना बीमा करा रखा था और केवल 2 लाख की किस्त बकाया थी और आरोपियों ने इंश्योरेंस कंपनी का कर्मचारी और अधिकारी बताकर प्रीमियम का ज्यादा लाभ दिलाने के लिए पीड़ित को झांसे ले में लिया और उसके साथ साइबर ठगी की। उन्होंने बताया कि पीड़ित द्वारा कई टुकड़ों में पैसे आरोपियों के मूल खाते में भेजे गए और आरोपी कई बैंक खातों में पैसे भेज कर कैश निकाल लिया करते थे। उन्होंने बताया है कि आरोपियों के पास से 65 हजार रुपए कैश और ठगी के पैसों से खरीदी गई एक चार पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में फरार सद्दाम नामक आरोपी की तलाश की जा रही है।