सोनिया गांधी पर ‘वंदे मातरम्’ के अपमान का आरोप, वाराणसी में दी गई तहरीर; जानिए क्या है पूरा मामला

पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि 15 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में एक समारोह आयोजित किया गया था। उनका आरोप है कि समारोह के दौरान जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गाया जा रहा था तब कथित तौर पर उसे बीच में ही रोकने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इशारा किया था जिससे उनकी और करोड़ों देशवासियों की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई हैं।