16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

सोनिया गांधी पर ‘वंदे मातरम्’ के अपमान का आरोप, वाराणसी में दी गई तहरीर; जानिए क्या है पूरा मामला

Vande Mataram Controversy: वाराणसी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ 'वंदे मातरम्' का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी गई है। शिकायतकर्ता ने वंदे मातरम् के अपमान का आरोप लगाकर वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की मांग की है...
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Mohsina Bano

Aug 16, 2026

Sonia Gandhi Vande Mataram

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (बाएं) और सोनिया गांधी (Photo-IANS)

Complaint Filed Against MP Sonia Gandhi: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम् का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त को तहरीर दी गई है।

सारनाथ के पूर्व प्रधान ने दी तहरीर

वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर निवासी और पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने 16 अगस्त को पुलिस आयुक्त को यह शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा है। उन्होंने अपनी शिकायत में सोनिया गांधी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए वीडियो फुटेज भी पुलिस को सबूत के तौर पर देने की बात कही है।

वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया। पार्टी की तरफ से कहा गया कि सोनिया गांधी उस समय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी मांग रही थीं जो काफी देर से खड़े थे।

क्या है पूरा मामला?

पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि 15 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में एक समारोह आयोजित किया गया था। उनका आरोप है कि समारोह के दौरान जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गाया जा रहा था तब कथित तौर पर उसे बीच में ही रोकने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इशारा किया था जिससे उनकी और करोड़ों देशवासियों की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई हैं।

जांच और मुकदमे की मांग

नागेश्वर मिश्र ने पुलिस आयुक्त से इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने और सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने अपने शिकायती पत्र की एक प्रति सारनाथ थाने के प्रभारी निरीक्षक को भी सौंपी है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय गीत और देश के सम्मान से जुड़े ऐसे गंभीर विषयों को कभी भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि पूरी संवेदनशीलता के साथ इनका सम्मान होना चाहिए।

वीडियो फुटेज की होगी जांच

सोनिया गांधी के खिलाफ दी गई इस शिकायत से वाराणसी में राजनीतिक हलचल भी काफी तेज हो गई है। भाजपा से जुड़े नेता लगातार कांग्रेस और सोनिया गांधी पर हमलावर हैं। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो साक्ष्य की बारीकी से जांच की जाएगी। पुलिस की पूरी जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज की जाएगी या नहीं।

‘2014 में कितना था भारत का क्षेत्रफल’, अखिलेश यादव का BJP पर हमला बोले- परिसीमन नहीं, सीमाओं की सुरक्षा ज्यादा जरूरी

ये भी पढ़ें
अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2026 05:09 pm

Published on:

16 Aug 2026 05:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / सोनिया गांधी पर ‘वंदे मातरम्’ के अपमान का आरोप, वाराणसी में दी गई तहरीर; जानिए क्या है पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी एयरपोर्ट पर चली गोली, दो कर्मचारी घायल, हिरासत में आरोपी यात्री

Varanasi Airport
वाराणसी

बनारसी साड़ी की कालाबाजारी पर लगेगी रोक, क्यूआर कोड से असली की होगी पहचान, जानें और क्या होगा फायदा

Banarasi saree
वाराणसी

गरीबी और बीमारी को तांत्रिक ने बताया ‘ऊपरी साया’: वाराणसी में घर बुलाकर हुई हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार

Varanasi news
वाराणसी

विभाजन विभीषिका पर बीजेपी का मौन जुलूस, काशी में स्वतंत्र देव सिंह बोले- आजादी के पहले भी कांग्रेस करती थी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति

Varanasi news
वाराणसी

मानसून में बारिश की कमी से बेहाल बनारस, घटने लगा गंगा नदी का जलस्तर, शुरू हुआ नाव का संचालन

Flood news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.