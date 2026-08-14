गरीबी और बीमारी को तांत्रिक ने बताया ‘ऊपरी साया’: वाराणसी में घर बुलाकर हुई हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए सोनू, विशाल, विकास कुमार गौड़, साहिल गौड़, अभिषेक उर्फ रोहित कश्यप और मोहित कश्यप ने सिलसिलेवार तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि हत्या की योजना बनाने के बाद वे वाराणसी पहुंचे और तांत्रिक को पूजा पाठ के बहाने मंडुवाडीह स्थित किराए के मकान में बुलाया। इस दौरान आरोपियों ने गैस सिलेंडर, स्टूल वा लोहे की रॉड से हमला कर तांत्रिक की हत्या कर दी। इस दौरान चीख पुकार को दबाने के लिए कमरे में तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम से गाना भी चलाया गया।