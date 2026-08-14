लुटेरों संग पुलिस की मुठभेड़, आजमगढ़ पुलिस ने 3 बदमाशों को अलग-अलग जगहों से पकड़ा, 2 के पैर में लगी गोली

पुलिस द्वारा रोके जाने के दौरान तीनों आरोपी भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं, पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में गाजीपुर जनपद के भांवरकोल थाना क्षेत्र के रहने वाले मुकेश यादव के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मुकेश को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, उसका साथी कमलेश भी अपने साथी को घायल होता देख सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। वहीं, तीसरा आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं घायल हुए मुकेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।