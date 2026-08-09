‘हाथों में बेलन और झाड़ू लेकर घेरेंगी 50 हजार महिलाएं’: आजमगढ़ से ओपी राजभर की विपक्ष को चेतावनी

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई और विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी, ये सब समान रूप से विधानसभा और संसद में महिलाओं के चुने जाने का विरोध कर रहे हैं। आजमगढ़ में हम 50 हजार महिलाओं को इकट्ठा करेंगे। वे बेलन और झाड़ू लेकर सबके सामने पूछेंगी कि बताओ, तुम विरोध क्यों कर रहे हो? फिर महिलाओं के बीच वोट मांगना उनके लिए कठिन हो जाएगा। मंत्री का यह बयान महिलाओं के आरक्षण विधेयक और चुनावी माहौल को देखते हुए आया है।