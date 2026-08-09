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‘हाथों में बेलन और झाड़ू लेकर घेरेंगी 50 हजार महिलाएं’: आजमगढ़ से ओपी राजभर की विपक्ष को चेतावनी

OP Rajbhar On Opposition: ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी जैसी कोई दूसरी विपक्षी पार्टी, ये सभी विधानसभा और संसद के लिए महिलाओं के चुने जाने का समान रूप से विरोध कर रही हैं।
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आजमगढ़

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Shaitan Prajapat

Aug 09, 2026

Op rajbhar

ओमप्रकाश राजभर फोटो सोर्स X अकाउंट

Om Prakash Rajbhar Statement Azamgarh: उत्तर प्रदेश के मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर निशाना साधा है। उन्होंने चेतावनी दी कि आजमगढ़ में 50 हजार महिलाओं को इकट्ठा कर बेलन और झाड़ू लेकर उनसे पूछा जाएगा कि वे विधानसभा और संसद में महिलाओं के चुने जाने का विरोध क्यों कर रही हैं। इसके बाद महिलाओं के बीच वोट मांगना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा।

महिलाओं के आरक्षण पर विपक्ष को घेरा

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई और विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी, ये सब समान रूप से विधानसभा और संसद में महिलाओं के चुने जाने का विरोध कर रहे हैं। आजमगढ़ में हम 50 हजार महिलाओं को इकट्ठा करेंगे। वे बेलन और झाड़ू लेकर सबके सामने पूछेंगी कि बताओ, तुम विरोध क्यों कर रहे हो? फिर महिलाओं के बीच वोट मांगना उनके लिए कठिन हो जाएगा। मंत्री का यह बयान महिलाओं के आरक्षण विधेयक और चुनावी माहौल को देखते हुए आया है।

संभल हिंसा रिपोर्ट पर सपा पर हमला

संभल हिंसा को लेकर प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब सपा सरकार सत्ता में थी तो एक हजार दंगे हुए थे। दंगों में कोई नेता नहीं मरता। सपा सरकार की संस्कृति ऐसी रही है और उसमें रहने वाले लोग भी वैसी ही सोच रखते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच में दोषी पाए गए हैं और वह रिपोर्ट पेश हो चुकी है। अगर वे इसे साजिश मानते हैं तो जांच करवा लें। दोषी जरूर मिलेंगे।

सपा प्रवक्ता बोले, इलाज की जरूरत

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने मंत्री के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी को बेहतर इलाज की जरूरत है। अगर इलाज से काम नहीं बन रहा तो उन्हें तांत्रिक विद्या पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके। उन्होंने कहा कि जिस तरह के बयान वे देते हैं, ऐसा लगता नहीं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक है। समाजवादी पार्टी उनके प्रति पूरी सहानुभूति रखती है कि वे रोज इस तरह के बयान दे देते हैं।

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Updated on:

09 Aug 2026 08:33 pm

Published on:

09 Aug 2026 08:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / ‘हाथों में बेलन और झाड़ू लेकर घेरेंगी 50 हजार महिलाएं’: आजमगढ़ से ओपी राजभर की विपक्ष को चेतावनी

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