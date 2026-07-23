आजमगढ़ में ढोंगी तांत्रिक की गंदी करतूत: झाड़-फूंक के नाम पर दो सगी बहनों से दुष्कर्म, तीसरी को भी बनाने वाला था शिकार

Azamgarh Crime News: आजमगढ़ में तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक का झांसा देकर दो सगी बहनों से दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने पीड़िता और उसकी सगी बहन के साथ दुष्कर्म किया था, जबकि तीसरी बहन के साथ भी गंदी नीयत से हरकत करने की फिराक में था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।