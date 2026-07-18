जानकारी के मुताबिक, 16 जुलाई को पवई कस्बे की रहने वाली एक महिला पर उसके घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया गया था। हमले में महिला की गर्दन पर दो और हाथ पर गंभीर वार किए गए थे, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस की जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी सुजीत मौर्य महिला से एकतरफा प्रेम करता था और लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। इसी मामले में पवई थाने में मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थीं।