UP STF Encounter: हत्या समेत 10 मामलों में वांछित मुस्तफिजुल रहमान मारा गया, STF ने गोरखपुर में किया एनकाउंटर

एनकाउंटर में ढेर बदमाश की तस्वीर (photo- x @ravikavi1731)
Azamgarh STF Encounter: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सोमवार देर रात स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और कुख्यात बदमाश मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी मारा गया। पुलिस के अनुसार, 2021 में बसपा नेता कलमुद्दीन हत्याकांड के बाद उस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
इस हत्याकांड में मुस्तफिजूल मुख्य आरोपी था और तभी से सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी थीं। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास समेत कई संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश में लगातार अभियान चलाया जा रहा था।
गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र स्थित रामनगर करजहा के पास यह मुठभेड़ हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, STF को मुस्तफिजुल रहमान के आजमगढ़ में होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टीम ने इलाके की घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि खुद को घिरा देख आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में STF ने भी गोली चलाई, जिसमें मुस्तफिजुल गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस ऑपरेशन के दौरान STF के सिपाही महेंद्र सिंह को भी गोली लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। इस ऑपरेशन में CO धर्मेश कुमार शाही, इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश सिंह, इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर अतुल चतुर्वेदी, सब इंस्पेक्टर विनायक सिंह, HC विनय कुमार सिंह, HC महेंद्र सिंह शामिल थे।
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से कई अहम सामान बरामद किए हैं, जिनमें 32 बोर की एक पिस्टल, एक मोटरसाइकिल, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस शामिल हैं। बरामद हथियारों और अन्य साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी।
पुलिस के मुताबिक, मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू लंबे समय से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, पुलिस हिरासत से फरार होने और अन्य गंभीर अपराधों सहित 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। सुरक्षा एजेंसियां काफी समय से उसकी तलाश में जुटी थीं।
पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके की तलाशी ली और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को कब्जे में ले लिया है। मामले की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। साथ ही एनकाउंटर की परिस्थितियों की भी जांच होगी, जैसा कि ऐसे मामलों में तय प्रक्रिया के तहत किया जाता है।
अधिकारियों के अनुसार, मुस्तफिजुल रहमान लंबे समय से कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और मुठभेड़ से जुड़े सभी तथ्यों को एकत्र किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।
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