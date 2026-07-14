UP STF Encounter: हत्या समेत 10 मामलों में वांछित मुस्तफिजुल रहमान मारा गया, STF ने गोरखपुर में किया एनकाउंटर

गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र स्थित रामनगर करजहा के पास यह मुठभेड़ हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, STF को मुस्तफिजुल रहमान के आजमगढ़ में होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टीम ने इलाके की घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि खुद को घिरा देख आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में STF ने भी गोली चलाई, जिसमें मुस्तफिजुल गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।