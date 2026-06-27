‘हर तरफ लूट मची है, बेरोजगारी-भ्रष्टाचार चरम पर है’, आजमगढ़ में अखिलेश बोले- BJP को हिसाब देना होगा

आजमगढ़ में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि आम जनता को थाना, तहसील से लेकर हर जगह भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद हो गई हैं। अस्पतालों में समुचित दवा और इलाज नहीं मिल रहा है। इस सरकार में PDA का आरक्षण छीना गया। भाजपा को 10 साल की सरकार का हिसाब देना होगा। अखिलेश ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी बड़ा दावा किया है।