यूपी के सबसे बुजुर्ग सपा विधायक आलमबदी का निधन, आजमगढ़ के निजामाबाद सीट से 5 बार रहे एमएलए

Oldest MLA in UP: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद सीट से पांच बार विधायक रहे अलामबदी आजामी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह उत्तर प्रदेश के सबसे उम्रदराज सपा विधायक थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उनके निधन की जानकारी दी गई है और बताया गया है कि जनाजे की नमाज गुरुवार की शाम 4 बजे अदा की जाएगी। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।