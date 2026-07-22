जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन पर बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान: ‘छात्रों का उद्देश्य पवित्र, पर वाम-दक्षिणपंथियों ने भटकाया’

बृजभूषण शरण सिंह (Photo IANS)
Brijbhushan Sharan Singh Statement Jantar Mantar Protest: NEET पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच भाजपा के पूर्व सांसद और चर्चित नेता बृजभूषण शरण सिंह ने इस प्रदर्शन पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि छात्रों का मकसद तो बिल्कुल साफ और पवित्र है, लेकिन वामपंथी और दक्षिणपंथी ताकतों ने इसे अपने फायदे के लिए हाईजैक कर लिया।
बृजभूषण शरण सिंह ने एक वीडियो में कहा कि मेरा घर जंतर-मंतर के पास ही है। सुबह से शाम तक मैंने इन बच्चों के आंदोलन को करीब से देखा। बच्चे देश के भी हैं और सरकार के भी। उनका उद्देश्य पवित्र था। लेकिन जैसे अक्सर होता है, वैसे ही इस बार भी दाएं-बाएं वाले लोग पहुंच गए और पूरे आंदोलन को कब्जा कर लिया। छात्र फिर ठगा गया।
उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे लेफ्ट-राइट वाले लोगों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि आप पवित्र मन से सोचिए। अपनी समस्या सरकार से सीधे बात करके सुलझाइए। इन लोगों को बीच में नहीं आने दीजिए। नहीं तो आपका आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। पूर्व सांसद ने आगे कहा कि शुरू में आंदोलन अच्छा चल रहा था। छात्र स्वयं पूरे देश से आए थे। लेकिन जैसे ही वामपंथी और अन्य राजनीतिक लोग मंच पर पहुंचे, पूरा माहौल बदल गया। आंदोलन अपने असली मुद्दे से भटक गया। बृजभूषण ने साफ कहा कि राहुल गांधी या लेफ्ट-राइट का इसमें कोई रोल नहीं बनता। ये लोग तो भीड़ नहीं जुटा पाते, इसलिए छात्रों के इस आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं।
सरकार को भी उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उस पर खेद जताना चाहिए। बच्चों से बात करनी चाहिए। बच्चे सबके हैं। लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार भी उन्होंने छात्र आंदोलन को लेकर साफ-साफ अपनी बात रखी है।
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