जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन पर बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान: ‘छात्रों का उद्देश्य पवित्र, पर वाम-दक्षिणपंथियों ने भटकाया’

उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे लेफ्ट-राइट वाले लोगों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि आप पवित्र मन से सोचिए। अपनी समस्या सरकार से सीधे बात करके सुलझाइए। इन लोगों को बीच में नहीं आने दीजिए। नहीं तो आपका आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। पूर्व सांसद ने आगे कहा कि शुरू में आंदोलन अच्छा चल रहा था। छात्र स्वयं पूरे देश से आए थे। लेकिन जैसे ही वामपंथी और अन्य राजनीतिक लोग मंच पर पहुंचे, पूरा माहौल बदल गया। आंदोलन अपने असली मुद्दे से भटक गया। बृजभूषण ने साफ कहा कि राहुल गांधी या लेफ्ट-राइट का इसमें कोई रोल नहीं बनता। ये लोग तो भीड़ नहीं जुटा पाते, इसलिए छात्रों के इस आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं।