CWG 2026: भाला खरीदने के पैसे नहीं थे तो लकड़ी के भाले से की प्रैक्टिस, अब सीडबल्यूजी पहुंचे जौनपुर के रोहित

आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स का 23वां संस्करण 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खेला जाएगा। इन खेलों की शुरुआत साल 1930 में हुई थी। भारत अब तक आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स के पिछले कुल 22 एडिशन्स में से सिर्फ 4 (1930, 1950, 1962 और 1986) एडिशन्स का हिस्सा नहीं रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दूसरे एडिशन (1934) में डेब्यू किया था। तब भारत की तरफ से 6 सदस्यों का दल गया था जिसने 10 ट्रैक एंड फील्ड और एक रेसलिंग कॉम्पिटीशन में हिस्सा लिया था। अपने डेब्यू एडिशन में ही भारत ने 1 पदक जीता था। यह कांस्य पदक पहलवान राशिद अनवर ने 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में देश को दिलाया था। राशिद अनवर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत के पहले पदक विजेता हैं। खेलों के इस इतिहास में भारत हमेशा से काफी लोकप्रिय रहा है।