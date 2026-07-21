21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

खेल

Commonwealth Games 2026 में क्यों नहीं दिखेंगे भारतीय पहलवान और बैडमिंटन स्टार? ये है असली वजह

बर्मिघंम में आयोजित Commonwealth Games 2022 में टीम इंडिया ने कुल 61 मेडल अपने नाम किया था, जिसमें रेसलिंग से 6, टेबल टेनिस के 4 और बैडमिंटन से 3 मेडल आए थे। लेकिन अब ये तीनों गेम्स इस बार शामिल नहीं हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 21, 2026

Team India At CWG 2026

पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया और हरमनप्रीत कौर (फोटो- IANS)

Games and Discipline at CWG 2026: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन होना है, जो 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस आयोजन में 10 खेलों की 215 स्पर्धाएं होंगी, जिनमें भारतीय टीम भी हिस्सा लेगी। हालांकि, इस बार बैडमिंटन, रेसलिंग और टेबल टेनिस के इवेंट्स नहीं होंगे। इसके अलावा हॉकी और क्रिकेट जैसे खेलों को भी बाहर रखा गया है, जिसकी वजह से भारत के पदकों की संख्या पर असर पड़ना तय है।

126 एथलीट जाएंगे ग्लासगो

भारत की ओर से इस बार 126 एथलीट हिस्सा लेंगे, जिनमें 78 पुरुष और 48 महिला एथलीट शामिल हैं। ये खिलाड़ी 8 अलग-अलग स्पर्धाओं में भाग लेंगे। पिछली बार भारत ने सबसे ज्यादा पदक रेसलिंग में जीते थे, जिसमें 12 पदक शामिल थे। इसके अलावा टेबल टेनिस में 7 और बैडमिंटन में भी 6 पदक आए थे। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल रेसलिंग में आए थे, जहां भारत ने 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसके अलावा टेबल टेनिस में भारत ने 4 और बैडमिंटन में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। लेकिन इस बार ये तीनों खेल कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर कर दिए गए हैं।

CWG 2026 में शामिल गेम्स

इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 खेल शामिल हैं, जिनमें एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइक्लिंग, पैरा ट्रैक साइक्लिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग, पैरा पावरलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स, पैरा बॉल्स, 3x3 बास्केटबॉल और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल शामिल हैं। इसके अलावा हॉकी और क्रिकेट को भी इस बार शामिल नहीं किया गया है। साथ ही सभी रैकेट स्पोर्ट्स को भी बाहर कर दिया गया है।

कई खेलों के बाहर होने के बावजूद इस बार ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, विश्व बॉक्सिंग चैंपियन लवलीना बोरगोहेन और ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी नजर आएंगे। इन स्टार्स के मुकाबलों को भारत में सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और Sony LIV ऐप पर देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रमुख मुकाबलों और स्पर्धाओं का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी किया जाएगा।

क्यों शामिल नहीं हुए क्रिकेट और हॉकी?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर को मिली थी लेकिन अचानक उसके हटने के बाद ग्लास्गो की लेट एंट्री हुई। स्कॉटलैंड ने शॉर्ट नोटिस पर होस्टिंग संभाली, जिसके बाद कम बजट की वजह से कॉस्ट-कटिंग की गई। यही वजह है कि Birmingham 2022 गेम्स में शामिल 19 स्पोर्ट्स की बजाय Glasgow 2026 में सिर्फ 10 स्पोर्ट्स रखे गए। यही वजह है कि क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों को बाहर कर दिया गया।

FIFA World Cup 2026 में हुए रिकॉर्ड 308 गोल, इनमें से 12 को गोल ऑफ द टूर्नामेंट के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट, देखें वीडियो

ये भी पढ़ें
VOte For Goal of The torunament

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

21 Jul 2026 01:54 pm

Published on:

21 Jul 2026 01:22 pm

Hindi News / Sports / Commonwealth Games 2026 में क्यों नहीं दिखेंगे भारतीय पहलवान और बैडमिंटन स्टार? ये है असली वजह

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

इंग्लैंड में हार के बाद Gautam Gambhir से मांगा जवाब, World Cup 2027 की प्लानिंग पर भी उठे सवाल

Gautam Gambhir in conflict with Ajit Agarkar
क्रिकेट

‘बहुत ज्यादा दर्द में हूं, जख्म को भरने में समय लगेगा’, FIFA वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद Lionel Messi ने लिखा इमोशनल नोट

LEON MESSI
फुटबॉल

IND vs ENG: टीम सेलेक्शन से लेकर प्लेइंग 11 चुनने तक में हुईं गलतियां, इंग्लैंड दौरे पर हार के बाद उठ रहे गंभीर सवाल

Virat Kohli at Lords Cricket Ground
क्रिकेट

FIFA World Cup: फाइनल में हार के बाद लियोनल मेसी के रोने पर अर्जेंटीना ने किया पोस्ट, कहा- आपके आंसू हमारे आंसू हैं

Lionel Messi
फुटबॉल

Australia Test Squad: ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में पैट कमिंस की वापसी, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान

Pat Cummins
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.