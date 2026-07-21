Commonwealth Games 2026 में क्यों नहीं दिखेंगे भारतीय पहलवान और बैडमिंटन स्टार? ये है असली वजह

भारत की ओर से इस बार 126 एथलीट हिस्सा लेंगे, जिनमें 78 पुरुष और 48 महिला एथलीट शामिल हैं। ये खिलाड़ी 8 अलग-अलग स्पर्धाओं में भाग लेंगे। पिछली बार भारत ने सबसे ज्यादा पदक रेसलिंग में जीते थे, जिसमें 12 पदक शामिल थे। इसके अलावा टेबल टेनिस में 7 और बैडमिंटन में भी 6 पदक आए थे। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल रेसलिंग में आए थे, जहां भारत ने 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसके अलावा टेबल टेनिस में भारत ने 4 और बैडमिंटन में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। लेकिन इस बार ये तीनों खेल कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर कर दिए गए हैं।