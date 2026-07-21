Ashok Sharma eyes T20I debut: जिम्‍बाब्‍वे दौरे पर तीन मैचों की 20टी सीरीज के लिए भारतीय टीम अंतरिम हेड कोच वीवीएस लक्ष्‍मण की साथ हरारे पहुंच चुकी है। इस दौरे पर वैभव सूर्यवंशी के साथ सभी की नजरें जयपुर, राजस्‍थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा पर भी टिकी होंगी, जो भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्‍यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब उन्‍हें टीम इंडिया का पहला कॉल अप मिला था, तब आईपीएल 2026 में सबसे तेज 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकने वाले अशोक ने दावा किया था कि वह एक दिन 160 की स्‍पीड से गेंद फेंकेंगे। क्‍या वह दिन इसी सीरीज में आने वाला है? तेज गेंदबाज ने इंडिया के लिए अपना पहला कॉल-अप मिलने को अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात की और कहा कि राष्‍ट्रीय टीम की जर्सी पहनना उनका बहुत पुराना सपना रहा है।