The Hundred: काव्या मारन की टीम के लिए खेला पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद, निकोलस पूरन ने उधेड़ दी बखियां

सनराइजर्स लीड्स को मिचेल मार्श और रायन रिकेल्टन ने अच्छी शुरुआत दिलाई। मार्श 41 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिकेल्टन ने 25 रन बनाए। इसके बाद हैरी ब्रूक सिर्फ 8 रन बना सके, जबकि जैक क्रॉली ने 11 गेंदों में 29 रन बनाए। वहीं टॉम आल्सॉप ने 18 गेंदों में 31 रन की पारी खेली और टीम को 143 रन तक पहुंचाया। एमआई लंदन की ओर से रिचर्ड ग्लीसन ने 19 गेंदों में 4 विकेट चटकाए। वहीं सैम करन को 2 सफलता मिली और राशिद खान ने 1 विकेट हासिल किया।