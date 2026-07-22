WI vs NZ 5th ODI: सांसे रोक देने वाले मुकाबले में वेस्टइंडीज को मिली जीत, आखिरी वनडे में न्यूजीलैंड को 2 विकेट से हराया

269 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत ठीक-ठाक रही। टॉप के 4 बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली लेकिन कोई भी अर्धशतक तक नहीं पहुंच सका। कप्तान साई होप 39 और अकिम अगस्ते 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। किची कार्टी ने 54 गेंदों में 20 रन बनाए लेकिन उन्होंने दो अच्छी साझेदारियां निभाई। शेरफेन रदरफोर्ड ने 58 गेंदों में 61 रन की पारी खेली लेकिन 218 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन हेटमायर ने एक छोर संभाले रखा और निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को जीत दिला दी।