Jacob Bethell ruled out of The Hundred: भारत के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में बल्‍ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाले इंग्‍लैंड के स्‍टार खिलाड़ी जैकब बेथेल चोट के चलते द हंड्रेड से बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके दाहिने घुटने में चोट लगी है। यह चोट उन्‍हें भारत के खिलाफ मैच के दौरान ही लगी थी। चोट के एमआरआई स्‍कैन के बाद उन्‍हें बाहर करने का फैसला लिया गया है। इंग्‍लैंड की टीम अगले माह 19 अगस्‍त से पाकिस्‍तान के खिलाफ वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलेगी। अब उनके इस अहम सीरीज में खेलने पर भी संशय है।