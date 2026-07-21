जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ भले ही टी20 इंटरनेशनल भारत का पलड़ा भारी हो, लेकिन अब भी सबसे ज्‍यादा रन का रिकॉर्ड सिकंदर रजा के नाम दर्ज है। रजा ने भारत के खिलाफ 11 मैचों की 11 पारियों में 17.63 के औसत और 115.47 के स्‍ट्राइक रेट से कुल 194 रन बनाए हैं। जबकि इस मामले में अभिषेक शर्मा दूसरे स्‍थान पर हैं। उन्‍होंने जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ 6 मैचों सिर्फ पांच पारियों में 35.80 के औसत और 177.22 के जबरदस्‍त स्‍ट्राइक रेट से 179 रन बनाए हैं। हरारे में खेले जाने पहले टी20 में वह 16 रन बनाते ही सिकंदर रजा को पीछे छोड़ देंगे।