भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Abhishek Sharma vs Zim T20Is: आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के बाद अब भारतीय टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर है। जहां हरारे में भारत 23 जुलाई से तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगा। इस सीरीज में सबकी नजर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी और उनके ओपिनंग पार्टनर अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी। अभिषेक के पास पहले ही टी20 में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा। वह सिर्फ 16 रन बनाते ही इन दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे।
जिम्बाब्वे के खिलाफ भले ही टी20 इंटरनेशनल भारत का पलड़ा भारी हो, लेकिन अब भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड सिकंदर रजा के नाम दर्ज है। रजा ने भारत के खिलाफ 11 मैचों की 11 पारियों में 17.63 के औसत और 115.47 के स्ट्राइक रेट से कुल 194 रन बनाए हैं। जबकि इस मामले में अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 मैचों सिर्फ पांच पारियों में 35.80 के औसत और 177.22 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 179 रन बनाए हैं। हरारे में खेले जाने पहले टी20 में वह 16 रन बनाते ही सिकंदर रजा को पीछे छोड़ देंगे।
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|सिकंदर रज़ा
|जिम्बाब्वे
|11
|11
|194
|46
|17.63
|115.47
|0
|0
|अभिषेक शर्मा
|भारत
|6
|5
|179
|100
|35.80
|177.22
|1
|1
|चामु चिभाभा
|जिम्बाब्वे
|7
|7
|172
|67
|24.57
|104.24
|0
|1
|शुभमन गिल
|भारत
|5
|5
|170
|66
|42.50
|125.92
|0
|2
|ब्रायन बेनेट
|जिम्बाब्वे
|6
|6
|168
|97*
|33.60
|152.72
|0
|1
|यशस्वी जायसवाल
|भारत
|3
|3
|141
|93*
|70.50
|165.88
|0
|1
|डायन मायर्स
|जिम्बाब्वे
|6
|6
|140
|65*
|28.00
|111.11
|0
|1
|रुतुराज गायकवाड़
|भारत
|4
|3
|133
|77*
|66.50
|158.33
|0
|1
|केएल राहुल
|भारत
|4
|4
|120
|51
|40.00
|125.00
|0
|1
|संजू सैमसन
|भारत
|5
|4
|113
|58
|37.66
|124.17
|0
|1
आयरलैंड के दौरे से पहले श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। लेकिन, उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने अब तक 8 टी20 मैच खेले हैं, लेकिन भारतीय टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी। ऐसे में जिम्बाब्वे दौरा श्रेयस के लिए बेहद अहम है। उन्हें हरारे में अपनी पहली सीरीज जीत की तलाश होगी।
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