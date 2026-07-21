Ind vs Zim: ‘मैं भी पहली बॉल से हिट कर सकता हूं’, जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान

उन्होंने आगे कहा कि आयरलैंड से लेकर इंग्लैंड तक, हम कई मैचों में पावरप्ले के अंदर या पहले 10 ओवर के अंदर चार या पांच विकेट खो रहे थे। उस स्थिति में तुरंत तेजी से रन बनाने की कोशिश करना समझदारी नहीं है। यह हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। मुझे पता है कि मैं पहली गेंद पर हिट कर सकता हूं, लेकिन मैं देश के लिए खेल रहा हूं और इसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसलिए मैं अपने पर्सनल माइलस्‍टोन के बार में नहीं, टीम के बारे में सोचता हूं।