अफगानिस्तान ने किया नए टेस्ट और वनडे कप्तान का ऐलान, रहमत शाह को मिली ज़िम्मेदारी गुरबाज उप-कप्तान बने

33 साल के रहमत शाह 2013 से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं। वह अब तक 12 टेस्ट और 128 वनडे खेल चुके हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टेस्ट मैचों की 23 पारियों में 3 शतक और 6 अर्धशतक लगाते हुए 1,043 रन बनाए हैं, जबकि 123 वनडे पारियों में 5 शतक और 33 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 4,121 रन बनाए हैं। एकमात्र टी20 में उन्होंने 3 रन बनाए हैं। रहमत और गुरबाज की नई नेतृत्व जोड़ी अगस्त में अफगानिस्तान के आने वाले आयरलैंड दौरे के दौरान आधिकारिक रूप से कमान संभालेगी। सीरीज में 5 वनडे मैच खेले जाएंगे।