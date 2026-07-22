IND vs AFG ODI Series में हार के बाद हशमतुल्लाह शाहीदी छोड़ दी कप्तानी, अफगानिस्तान के कप्तान ने बताया क्यों लिया ये फैसला

आपको बता दें कि शाहीदी ने अफगानिस्तान के लिए 94 वनडे पारियों में 33 की औसत से 2,607 रन बनाए हैं। उन्होंने 22 अर्धशतक और एक शतक भी लगाया है। इसके अलावा उन्होंने 12 टेस्ट और 6 टी20 मुकाबले भी खेले हैं। भारत के खिलाफ बेंगलुरु में साल 2018 में टेस्ट डेब्यू करने वाले हसमतुल्लाह शहीदी ने 2013 में केन्या के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने 2013 में ही टी20 डेब्यू भी किया, लेकिन 2022 के बाद से अफगानिस्तान के लिए कोई टी20 मुकाबला नहीं खेला।