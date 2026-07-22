Gautam Gambhir के ‘चहेतों’ को वर्ल्डकप की टीम में जगह नहीं! रवि शास्त्री ने फेवरेट स्क्वॉड में भुवी-शमी को दी जगह

Team India Probable Squad: आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2027 के लिए टीम इंडिया की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि इस दौरान पहले दो सीरीज में टीम इंडिया का मिलाजुला प्रदर्शन देखने को मिला है। अफगानिस्तान के खिलाफ 3-0 से जीत के बाद टीम इंडिया को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान कप्तान शुभमन गिल ने अपनी टीम के खिलाडियों की चोट और प्रदर्शन पर सवाल उठाए। इंग्लैंड में मिली हार के बाद टीम इंडिया की प्लानिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस दौरान रवि शास्त्री ने अपनी फेवरेट टीम चुनी है, जिसमें उन्होंने मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार को भी जगह दी है।