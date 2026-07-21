Sikandar Raza on Vaibhav Sooryavanshi: भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज गुरुवार 23 जुलाई से होने जा रहा है। इस सीरीज से ज्‍यादा चर्चा में भारतीय टीनेजर वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्‍हें शुरुआत से ही इस सीरीज में ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है। उनको लेकर जिम्‍बाब्‍वे के खेमे में भी खासी चर्चा है। इंग्‍लैंड के खिलाफ 15 साल का ये खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया था, जिसके चलते आखिरी टी20 में प्‍लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था। सूर्यवंशी को लेकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का कहना है कि वह अभी इंटरनेशनल करियर की मुश्किल शुरुआत दौर में हैं, उन्‍हें अभी जज न करें।