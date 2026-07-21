Ind vs Zim: जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने सीरीज से पहले टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारत को किया बड़ा चैलेंज

Zimbabwe captain Sikandar Raza challenge to India: टी20 वर्ल्‍ड कप विजेता टीम इंडिया 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे दौरे पर पहुंच चुकी है। जहां दोनों के बीच गुरुवार 23 जुलाई को हरारे में पहला मुकाबला खेला जाएगा। आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में बुरी तरह हार के बाद भारतीय टीम कुछ सीनियर प्‍लेयर्स के बगैर जिम्बाब्वे के दौरे पर है। श्रेयस अय्यर को इस सीरीज में अपनी कप्‍तानी में पहली जीत की तलाश होगी, लेकिन जिम्बाब्वे सीरीज भी उनके लिए आसान होने वाली नहीं है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने सीरीज से पहले भारत को चैलेंज करते हुए कहा कि यह सीरीज एकतरफा नहीं होगी।