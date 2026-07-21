India vs Zimbabwe T20I Series Timing: आयरलैंड और इंग्‍लैंड में टी20 सीरीज 0-2 और 0-4 से हारने के बाद भारतीय टीम अब जिम्‍बाब्‍वे के दौरे पर है। जहां हरारे में हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इन दोनों के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज का आगाज 23 जुलाई से होगा। जहां एक बार फिर सबकी नजर भारतीय टीनेजर ओपनर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी। वह तीनों मैचों में बतौर सलामी बल्‍लेबाज उतर सकते हैं, क्‍योंकि संजू सैमसन को पहले ही इस सीरीज से बाहर कर दिया गया है। इस सीरीज के मैचों को भारत में कब से देखा जा सकता है। आइये आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं।