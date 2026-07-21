IND vs ENG: टीम सेलेक्शन से लेकर प्लेइंग 11 चुनने तक में हुईं गलतियां, इंग्लैंड दौरे पर हार के बाद उठ रहे गंभीर सवाल

वनडे सीरीज में शुभमन गिल की कप्तानी में जीत के साथ शुरुआत हुई। ऐसा लगा कि टी20 टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरे वनडे में भारतीय टीम हारी तो सवाल उठले लगे। इस सीरीज में भी टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 में खूब बदलाव किए। केएल राहुल को बैटिंग ऑर्डर में नीचे भेजने और फिर ईशान किशन को श्रेयस अय्यर की जगह भेजने की आलोचना भी खूब हुई। इसके अलावा बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर भी सवाल उठे। UK दौरे पर 10 मैचों में भारतीय टीम को एक बार ही जीत का स्वाद चखने का मौका मिला।