इंग्लैंड में हार के बाद Gautam Gambhir से मांगा जवाब, World Cup 2027 की प्लानिंग पर भी उठे सवाल

श्रीकांत ने कहा कि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए राहुल सबसे सही खिलाड़ी थे, न कि तब क्रीज पर आना जब जरूरी रन रेट पहुंच से बाहर हो चुका था। भारत को जोस बटलर जैसी भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी की जरूरत थी। इसी दौरान ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो गए। अगर राहुल चौथे नंबर पर आते, तो वह विराट कोहली का अच्छा साथ देते, जैसा उन्होंने 2023 विश्व कप में कई बार किया था। राहुल आसानी से रन गति बढ़ा सकते हैं। इसके बजाय, उन्हें तब बल्लेबाजी के लिए भेजा गया जब मैच लगभग खत्म हो चुका था। अक्षर पटेल के साथ प्रति ओवर 15 रन की जरूरत होने पर वह भला मैच कैसे जिता सकते थे?