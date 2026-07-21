‘रोहित शर्मा ने दिल से कहा था, पर मुझे यकीन नहीं हुआ’ टी20 विश्व कप को लेकर संजू सैमसन का बड़ा खुलासा

सैमसन ने कहा कि मैंने अपने करियर में इतनी पारियां खेली हैं कि मुझे अच्छी तरह पता होता है कि मैंने कौन-सा शॉट कब और कैसे खेला है। लेकिन उस मैच में कुछ शॉट्स ऐसे भी थे, जिन्हें देखकर मैं खुद हैरान रह गया कि आखिर मैंने वह शॉट कैसे खेल लिया! उन्होंने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि यह ऐतिहासिक पारी मेरे बल्ले से निकली और मैं संकट के समय अपनी टीम की मदद कर पाया। मैदान का वह खास पल मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे दिल में रहेगा। वह मेरे लिए बहुत खास था।