<strong>विवरण- </strong> रोहित शर्मा एक भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। इनका जन्म 30 अप्रैल 1987 को नागपुर (महाराष्ट्र) में हुआ था। रोहित घरेलू प्रतियोगिताओं में मुंबई के लिए खेलते हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो 2007 में आयरलैंड के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की और 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत किया था। 2006-07 के सत्र में रोहित ने अपने प्रथम श्रेणी कैरियर की शुरुआत की और 85 प्रथम श्रेणी पारी में 54.71 औसत से 6456 रन बनाए हैं। रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में 3 दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज़ है। इतना ही नहीं रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट का सर्वाधिक स्कोर 264 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को तीन बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब दिलवाया है। रोहित इस समय में भारत के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से एक माने जाते है। रोहित ने साल 2015 में रितिका सजदेह के साथ शादी की है। विराट कोहली जब किसी कारण से भारतीय टीम की कप्तानी नहीं कर रहे होते है, तो टीम की कमान रोहित शर्मा संभालते है।
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